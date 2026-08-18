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Fue de 4.8 puntos de magnitud y tuvo varias réplicas

España: un nuevo terremoto volvió a sacudir Granada

El sismo que tuvo su epicentro en Gójar se sintió en otras provincias cercanas. Provocó algunos heridos leves

Granada fue sacudida por otro terremoto. STRINGER. AFP

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