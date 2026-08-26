El francotirador

Clásico post Vietnam, dirigida por Michael Cimino y estrenada en 1978, esta película permite volver a ver a unos jóvenes Meryl Streep y Robert De Niro en uan película “tremendamente ambiciosa”. Se centra en tres amigos, amantes de la caza, que trabajan como obreros en una fábrica de fundición de acero, que pasan juntos las últimas horas antes de despedirse para ir a luchar como voluntarios a la guerra de Vietnam, un conflicto bélico que les cambiará a todos la vida para siempre (A las 20.30, en CineClú, reservas al +54 341 5669752.)

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