Miriam Miranda: “Los gobiernos y los Estados le están administrando los bienes al capital transnacional”
En diálogo exclusivo con NEGRX, la coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) desmenuza las trampas judiciales detrás del despojo a las comunidades garífunas, denuncia la articulación entre el capital privado, la justicia y los monopolios mediáticos, llama a tejer redes activas de resistencia comunitaria y urbana en toda la región para frenar la ofensiva de la ultraderecha y reivindica el legado de Berta Cáceres y la rebeldía ancestral de las mujeres garífunas en la primera línea de la resistencia.