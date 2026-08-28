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Reemplazará a Guillermo Hoyos y dirigirá a Messi
El Kily González, nuevo DT del Inter Miami
El conjunto de la MLS sorprendió y anunció al exjugador de la selección argentina. Será su primera experiencia como técnico fuera del país luego de su paso por Rosario Central, Colón y Platense.
28 de agosto de 2026 - 01:25
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JUAN MANUEL BAEZ
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