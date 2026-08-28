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50 Años del Golpe

Gesto a favor de las domiciliarias de los represores

H.I.J.O.S denuncia que la Corte teje un “acuerdo para la impunidad”

Desde la Red Nacional advierten que la acordada que firmaron los supremos es un ataque a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia

corte suprema 144 Apertura Sesiones Ordinarias en el Congreso de la Nacion, el 1 de Marzo de 2026, en Buenos Aires, Argentina. Fotos: Comunicación Senado. Comunicacion Senado

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