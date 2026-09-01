Inés Adriana Cobo y Ruben Alberto Stokdale, Carlos Garzón, Gervasio Ramón Girau, Enrique Horacio Gómez Pereyra y Héctor Pablo Noroña, Carlos Raúl Parra y Georgina del Valle Acevedo de Parra, Jorge Alberto Tornay
Desde hace más de 37 años, Página/12 publica a diario los recordatorios de los desaparecidos y las desaparecidas que sus familias y amigos acercan a nuestra redacción en cada aniversario. Con el mismo compromiso que hemos asumido en todos estos años, ahora también tienen un lugar en nuestra web