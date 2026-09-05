Boca vs Gimnasia de Mendoza hoy en vivo por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

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El Xeneize y el Lobo mendocino se miden en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie. Las probables alineaciones de Rodolfo Arruabarrena y Darío Franco. Cómo seguir el encuentro por televisión y on line.
05 de septiembre de 2026 - 18:47
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Julio Mancini
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