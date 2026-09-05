El futuro inmediato de la Selección

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Cambios en el cuerpo técnico y la posible promoción de jóvenes talentos como Nico Paz señalan un inminente recambio generacional.
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Pablo Vignone
05 de septiembre de 2026 - 20:48
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Una Selección sin Messi, el nuevo desafío de la Scaloneta.
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