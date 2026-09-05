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Deportes

El adiós de Messi inaugura una etapa de incertidumbre y recambio generacional

El futuro inmediato de la Selección

Cambios en el cuerpo técnico y la posible promoción de jóvenes talentos como Nico Paz señalan un inminente recambio generacional.

Por Pablo Vignone
Nuevo ciclo Una Selección sin Messi, el nuevo desafío de la Scaloneta. IG Argentina

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