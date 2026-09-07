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Córdoba|12
Será el primer intendente peronista de la ciudad desde 1973
Batacazo peronista en Marcos Juárez: Germán Font ganó las elecciones y es el nuevo intendente
El candidato de Generación MJ pasó el 45%, mientras que el oficialista Dellarossa sacó apenas el 20%. Votó el 62% del padrón. Llaryora lo felicitó y este lunes se reúne con el intendente electo.
07 de septiembre de 2026 - 12:06
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El peronista Germán Font, flamante intendente de Marcos Juárez.
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