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Radio 750

“No derrama”, aseguran desde CAME

El consumo no repunta y las ventas siguen en picada en las pymes

Según un informe de la CAME, las ventas minoristas volvieron a caer en agosto. Las pymes no tienen buenas perspectivas a futuro.

ZONA DE VENTA DE ROPA EN CALLE AVELLANEDA EN EL BARRIO DE FLORES. FOTO ENRIQUE GARCIA MEDINA
Enrique Garcia Medina

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