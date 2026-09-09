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Expediente por expediente
La Cámara ordenó a los secretarios de los juzgados que en 72 horas entreguen el detalle de cada expediente que actualmente consideran en trámite.
Por
José Maggi
09 de septiembre de 2026 - 10:39
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Aníbal Pineda, presidente de la Cámara Federal de Rosario
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