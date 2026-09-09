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Cuba

Tras el mapa pintado con la bandera de EE.UU.

“Cuba jamás volverá a ser colonia ni neocolonia”: Díaz-Canel le respondió a Trump

AME4028. LA HABANA (CUBA), 16/04/2026.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, habla en un acto por la conmemoración del aniversario 65 de la proclamación del carácter socialista de la revolución cubana, este jueves, en La Habana (Cuba). Díaz-Canel afirmó que la isla vive un momento "absolutamente desafiante" y que entre las "serias amenazas" que se ciernen sobre el país se incluye la "agresión militar" de Estados Unidos. EFE/ Ernesto Mastrascusa
EFE. EFE

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