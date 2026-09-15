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En la última semana se registraron 192 casos positivos
Cerca de 6 mil casos de neumonía fueron notificados en Salta en lo que va del año
Esta infección afecta a los pulmones, haciendo dolorosa la respiración y limitando la absorción de oxígeno. Salud Pública también actualizó datos de otras patologías bajo vigilancia.
15 de septiembre de 2026 - 03:26
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