Cueca Sola: la memoria insurgente de las mujeres y disidencias chilenas
El 11 de septiembre Chile amaneció con rostro de mujeres creativas, haciendo desde el canto, la pintura, el bordado, la poesía, la danza, el relato del horror vivido, y de la experiencia de resistencia que protagonizaron ellas, sus madres, abuelas, bisabuelas, frente a una dictadura fascista que pretendió desandar a pura bala lo conquistado en el gobierno socialista de Salvador Allende. Mientras el presidente José Antonio Kast resolvió que no habría celebración oficial, mujeres, disidencias, pueblo consciente, multiplicaron la desobediencia decidiendo no otorgar al poder el beneficio del silencio.