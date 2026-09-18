Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
50 Años del Golpe
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Córdoba|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
El País
Por el incumplimiento de Ley de Financiamiento Universitario y el Presupuesto 2027
Más de 20 días de paro y nueva marcha federal Universitaria
La retención de tareas se harán de manera escalonada y la quinta marcha federal sucederá en todo el país el 15 de octubre.
18 de septiembre de 2026 - 00:25
Copiar enlace
Copiar enlace
Compartir en X
X
Compartir en Bluesky
Bluesky
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Linkedin
Linkedin
Compartir en WhatsApp
WhatsApp
Compartir en Telegram
Telegram
Compartir por mail
Mail
Marcha Federal Universitaria contra el Gobierno.
Guido Piotrkowski, Guido Piotrkowski
Últimas Noticias
El ajuste ya pega de lleno en cantidad y calidad del trabajo
Subieron el desempleo y la informalidad
Se activó un protocolo de seguridad
Se confirmó un caso de gripe aviar en Ezeiza
La trama detrás del Consejo de Seguridad Nacional
Malvinas, la pantalla para aumentar el poder de los servicios y los militares
Por
Luciana Bertoia
Por el incumplimiento de Ley de Financiamiento Universitario y el Presupuesto 2027
Más de 20 días de paro y nueva marcha federal Universitaria
Exclusivo para
La legislación que pasó por el Congreso apunta a los sectores de energía y defensa rusos
Estados Unidos aprobó un nuevo paquete de sanciones contra Rusia
Inteligencia artificial sin control
Cómo apagar una IA descontrolada
Mientras los argentinos no llegan ni a fin de mes
Empresarios miran el largo plazo
Por
Mara Pedrazzoli
"Principio de éxtasis" en el Teatro Colón, en el marco del FIBA
Cómo llevar a Borges al laberinto de la danza
Por
Laura Gomez
El País
La trama detrás del Consejo de Seguridad Nacional
Malvinas, la pantalla para aumentar el poder de los servicios y los militares
Por
Luciana Bertoia
Por el incumplimiento de Ley de Financiamiento Universitario y el Presupuesto 2027
Más de 20 días de paro y nueva marcha federal Universitaria
Marchas, vigilias sonoras y homenajes
Movilizaciones por la memoria de Julio López
Por
Adriana Meyer
Una sentencia arbitraria
La caída: causa “Vialidad”
Por
Raúl Gustavo Ferreyra
Economía
El ajuste ya pega de lleno en cantidad y calidad del trabajo
Subieron el desempleo y la informalidad
Misión del FMI
Para revisar las cuentas
Foro Encuentro Reformista en la UCR
Debate interno sobre desarrollo e igualdad
La SIDE dispondrá de una partida 44,8 por ciento superior a la de 2023
Para el espionaje, Milei sí tiene presupuesto
Sociedad
Se activó un protocolo de seguridad
Se confirmó un caso de gripe aviar en Ezeiza
En una congregación de monjas de Córdoba
Producirán 400 mil hostias para la llegada del Papa León XIV
Los cambios que se proyectan
CABA: preparan la nueva licitación para la recolección de basura
Por
Santiago Brunetto
Afirman que se darán de forma gradual
Los cambios que la Unión Europea planea implementar en las redes sociales
Deportes
El arquero fue convocado por el DT Lorenzo para Colombia
Boca perderá a Montero para el duelo con Racing por Copa Argentina
El Capitán siempre presente
Messi saludó a los atletas argentinos que compiten en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
La Pulga protagonizó un tenso episodio con el comisionado de la MLS
Campeones Cup: Inter Miami se coronó y Messi festejó con bronca
El conjunto de Liniers reclamó que el xeneize usó seis extranjeros
Boca-Vélez: el Tribunal postergó el fallo hasta la semana que viene