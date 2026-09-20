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FAN Un artista elige su obra favorita: "Continuará creciendo, excepto en ese punto", de Giuseppe Penone

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“A partir de ahora se abre un paréntesis”, reflexionó

Un sábado a puro Scaloni: entrevista, Sub 19 y nuevos convocados

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Geopolítica de la inteligencia artificial

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Difunden un “Manual de Autodefensa” para las familias endeudadas

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Los números de la economía se imponen y el establishment ve un programa que llegó a su techo

Techint busca “otro” Milei y expone la crisis sin retorno del plan

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El elefante en el bazar

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Un ajuste a mayor velocidad

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Peter Thiel y Elon Musk aspiran a la inmortalidad digital, a la creación de superhombres o a escapar a Marte

Los sueños transhumanos del tecnofascismo en Silicon Valley

Por Julián Varsavsky
Marcha y vigilia en Sudáfrica por nueve asesinatos en un municipio

Miles de mujeres contra una serie de femicidios

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Por la décima fecha y ante un estadio Monumental repleto

Liga Profesional: Huracán frenó la marcha victoriosa del River de Ponzio

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River perdió 2-1 ante Huracán por el Torneo Clausura: el partido, minuto a minuto

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El deporte universitario, una respuesta a la crisis del deporte argentino

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