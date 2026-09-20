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SERIES El universo de los superhéroes de DC Comics vuelve a usar el prisma del policial para sus adaptaciones.

No me dejan salir

“Linternas” reinventa al personaje de Linterna Verde atrapando a los dos pretendientes de un único anillo de poder en un pueblo dominado por un poderoso terrateniente.

Paula Vazquez Prieto
Por Paula Vazquez Prieto
Kyle Chandler Como Linterna Verde. Prensa

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