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Buenos Aires|12
Por qué ya no pueden venderse y cómo funcionarán los permisos
La Provincia regulará el uso de las islas bonaerenses a través de un nuevo régimen
El gobierno bonaerense busca ordenar ocupaciones históricas, establecer cánones para productores y compatibilizar las actividades habilitadas con la protección de humedales y la biodiversidad.
Isla Martin Garcia
Isla Martin Garcia
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