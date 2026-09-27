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Buenos Aires|12

Por qué ya no pueden venderse y cómo funcionarán los permisos

La Provincia regulará el uso de las islas bonaerenses a través de un nuevo régimen

El gobierno bonaerense busca ordenar ocupaciones históricas, establecer cánones para productores y compatibilizar las actividades habilitadas con la protección de humedales y la biodiversidad.

Isla Martin Garcia
Isla Martin Garcia Isla Martin Garcia Archivo -

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