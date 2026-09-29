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Brasil

En 2027 se jugará el Mundial en tierras brasileñas

Lula promulgó una ley que declara prioridad el desarrollo del fútbol femenino en Brasil

“Queremos cada vez más mujeres como entrenadoras, árbitras, gestoras y dirigentes”, manifestó el presidente.

EVARISTO SA. AFP

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