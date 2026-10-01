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Rosario|12

FUTBOL. Newell's convoca a testigos de la represión policial en la sede del club

Newell’s recaba testimonios de damnificados

La dirigencia toma el relato de los testigos para “consolidar la prueba” en el marco de la investigación de los hechos.

La policía irrumpió en Newell's con violencia Redes Sociales

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