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Rosario|12
Actividades de la Universidad Nacional de Rosario para promover los derechos de las personas mayores
Promover el buen trato a adultos mayores es tarea cotidiana
¡Qué grande octubre! es el lema de la agenda que comenzará el lunes 5 de octubre, con propuestas culturales y conversatorios, entre otras acciones.
01 de octubre de 2026 - 18:24
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Las actividades culturales forman parte de Qué grande Octubre
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