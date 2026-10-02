Omitir para ir al contenido principal
Portada
Cultura

Se presenta el sábado 3 en el Filba

Emmanuel Carrère: “Hablar de mis hijos es un tabú”

El escritor francés, que publicó “Koljós”, un libro en el que enlaza la historia de su madre con los emigrados rusos en Francia, se considera “una persona que pinta retratos”.

"La IA está cambiando la vida de todos a una velocidad alocada." Prensa. Jiniva Razabal

Últimas Noticias

Lleva 10 días de internación

Mirtha Legrand está más cerca de recibir el alta: ¿qué dice el último parte médico?

Las diferentes tribus bonaerenses caminan el bastión que el peronismo quiere sostener

Con los ojos en las inversiones, todos viajan a Bahía Blanca

CIUDAD. Nuevas tarifas del transporte urbano

Desde el lunes, el boleto básico sale $2.150

¿Qué puede pasar con la Ley de Tierras?

Nuevo intento de frenar la venta de tierras a extranjeros: Pichetto y Massot presentaron una cautelar

Exclusivo para

¡Participá por entradas para Feine Sahne Fischfilet en el Vorterix!

Participá por entradas para ver “¡Chau, Macoco!” el domingo 11 de octubre

León XIV visita el país en noviembre

El arzobispo García Cuerva dijo que el papa se encontrará con “una Argentina en crisis”

Encuentro Plurinacional de Mujeres, lesbianas, travestis, Trans, No binaries

“La agenda feminista es la agenda del pueblo”

Por Euge Murillo

El País

¿Qué puede pasar con la Ley de Tierras?

Nuevo intento de frenar la venta de tierras a extranjeros: Pichetto y Massot presentaron una cautelar

A los 96 años

Murió Augusto Belluscio, exjuez de la Corte Suprema

León XIV visita el país en noviembre

El arzobispo García Cuerva dijo que el papa se encontrará con “una Argentina en crisis”

La palabra de la denunciante

Denuncia por acoso sexual y abuso de poder en el Concejo Deliberante de San Isidro

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 2 de octubre de 2026

Discurso de la senadora libertaria en el Coloquio de IDEA, que cierra hoy en Mar del Plata

Bullrich, de campaña y seduciendo al capital

Por Mara Pedrazzoli
Un informe de la UBA muestra un cambio de tendencia fuerte

Golpe a la batalla cultural: la gente ahora pide más Estado

Por Leandro Renou
Deterior de la distribución del ingreso en el segundo trimestre

Creció el índice de desigualdad

Sociedad

Continuarán los trabajos en algunos accesos

Una estación de la línea D del Subte reabre este lunes: así quedó tras las obras

Preocupación en las organizaciones feministas

Un femicidio en Mendoza llegó a la Corte Suprema: qué puede pasar con el agravante por violencia de género

De la planta de urea a la inteligencia artificial: Pampa Energía destacó nuevas oportunidades para el gas de Vaca Muerta

Los descubrimientos destacados

La expedición del Conicet al cañón submarino Mar del Plata halló 57 especies nuevas

Deportes

Se realizó el Sports Summit en la Usina del Arte

La cumbre del deporte tuvo otro capítulo inolvidable

Por Adrián De Benedictis
Colapinto corre por primera vez en Malasia

Agenda deportiva del fin de semana: Selección, Fórmula 1 y Torneo Clausura

El Monumental recibe a la Selección con aforo reducido tras la sanción a la AFA

En la previa a la despedida de Messi, la Scaloneta se mide con Burkina Faso

Se filtraron imágenes del nuevo estadio

Boca dio detalles de las obras en la Bombonera: el plan para llegar a 80.000 lugares