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Cultura

Tenía 76 años

Murió Ricardo Soulé, líder de Vox Dei y pionero del rock argentino

Ricardo Soulé murió a los 76 años.

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