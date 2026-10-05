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Final ajustado en el balotaje entre Lula y Bolsonaro
Por qué los “bolsones de voto de la derecha” definirán las elecciones en Brasil
El sociólogo Gabriel Puricelli analizó lo que dejaron las elecciones en el país vecino y explicó cómo se podría dar el balotaje en ese país.
05 de octubre de 2026 - 12:10
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EVARISTO SA. AFP
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