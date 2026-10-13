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Rosario|12
El club oficializó la propuesta con un video difundido por redes sociales
“Un Gigante a la altura del mundo”: Central postula su estadio como sede del Mundial 2030
El club de Arroyito se propone para recibir partidos del Mundial 2030 impulsado por las grandes remodelaciones del estadio. Fue una de las sedes en 1978.
Por
Alejo Diz
13 de octubre de 2026 - 13:52
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Con un video institucional, Central postula su estadio como sede del Mundial 2030
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