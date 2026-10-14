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El Vaticano confirmó que la operación fue exitosa
Al papa León XIV le extirparon un tumor canceroso del pulmón
El pontífice, de 71 años, afrontó la cirugía donde le retiraron el lóbulo inferior del pulmón derecho. La operación se realizó a menos de un mes de su viaje programado a Uruguay, Argentina y Perú.
14 de octubre de 2026 - 00:07
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Vista del Hospital Gemelli de Roma donde fue operado el papa León XIV.
AFP -. AFP
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Papa León XIV
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