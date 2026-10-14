Omitir para ir al contenido principal
Portada
El País

Lo decidió el juez Martín Cormick

El Gobierno deberá pagar una multa por no cumplir la Ley de Financiamiento Universitario

El magistrado dispuso que Diego Santilli, como responsable de la administración del Presupuesto pague 100 mil pesos por día. Es lo que había pedido el el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Por Luciana Bertoia
Diego Santilli
Diego Santilli Noticias Argentinas

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Se espera una movilización contundente

“Sin financiamiento no hay ciencia ni educación”: el video de la UBA para convocar a la Marcha Universitaria

Informe del Indec sobre patentamientos

La caída en las ventas de autos se profundiza en Córdoba, pero las motos se consolidan como refugio de consumo

El club ya cobró una seña por el alquiler del estadio

Red Hot Chilli Peppers en Rosario: la aclaración de Central sobre el falso anuncio de la productora

Lo decidió el juez Martín Cormick

El Gobierno deberá pagar una multa por no cumplir la Ley de Financiamiento Universitario

Por Luciana Bertoia

Exclusivo para

Es su 19° viaje desde que asumió y el quinto este año

Milei, otra vez en Estados Unidos y con una agenda irrelevante

Pese a su apoyo parlamentario, Santa Fe recibió mucho menos que otras provincias en ATN

El apoyo de Santa Fe a Milei no vuelve en aportes del tesoro

Por Luciano Couso
La inteligencia artificial se filtra en la producción literaria

Un estudio revela el porcentaje de contenido generado por IA en libros de gran éxito comercial

Los abogados de Dieguito Fernando y Jana Maradona pidieron condenas duras

“Una banda de irresponsables y desalmados”

El País

Lo decidió el juez Martín Cormick

El Gobierno deberá pagar una multa por no cumplir la Ley de Financiamiento Universitario

Por Luciana Bertoia
Los supremos se asoman a un nuevo vendaval

La Corte ya analiza el protocolo que puede favorecer la domiciliaria de los represores

Por Luciana Bertoia
Es su 19° viaje desde que asumió y el quinto este año

Milei, otra vez en Estados Unidos y con una agenda irrelevante

La salud del Papa

León XIV se recupera “según lo esperado”: recibió fisioterapia, caminó por su habitación y reanudó su alimentación

Economía

Datos oficiales

Desde que asumió Milei, se perdieron más de 370 mil puestos de trabajo registrados

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 14 de octubre de 2026

Informe sobre ejecución presupuestaria del CEPA

El ajuste sobre áreas sociales

Proyeción de FIEL

Crecimiento menor al 1,5%

Sociedad

Se espera una movilización contundente

“Sin financiamiento no hay ciencia ni educación”: el video de la UBA para convocar a la Marcha Universitaria

A casi seis años de su deceso

Continúan los alegatos en el juicio por la muerte de Maradona: exponen los abogados Jurado y Burlando

Por tener un químico riesgoso para la salud

Prohíben la venta de juguetes tipo “Squishy” importados de China

Inestable

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 14 de octubre

Deportes

Se vienen tres fechas en territorio americano

Comienza la etapa americana de la Fórmula 1: cuánto cuesta ver a Colapinto en Brasil

Una vida de película

“Locomotora” Castro, el busca roña de Caleta Olivia que alcanzó la gloria y nunca abandonó la solidaridad

Para defender el título mundial en 1994

El histórico nocaut de Roña Castro en su pelea contra John David Jackson

Tenía 59 años

Murió Jorge “Locomotora” Castro