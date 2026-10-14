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Buenos Aires|12

Legislatura bonaerense

El peronismo busca apoyos para la ley que regula las apuestas online

La comisión de Ludopatía volvió a realizar una reunión informativa, pero aún no hay firmas para que avance ningún expediente.

ludopatía
El peronismo insiste en avanzar con regulaciones a las apuestas on line en la provincia. Archivo -

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