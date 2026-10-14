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Tenía 59 años

Murió Jorge “Locomotora” Castro

El ex campeón mundial de boxeo se descompensó se descompensó esta madrugada, en Morón.

Jorge "Locomotora" Castro Nicolas_PARODI

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