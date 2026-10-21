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Radio 750

Largas esperas, pésimo servicio y altas tarifas

Transporte en crisis: el servicio se desploma y cae la cantidad de pasajeros

Cayó un 15 % la cantidad de usuarios de colectivos el último año, según datos de las cámaras empresariales. Las razones que explican el fenómeno. Qué pasa en los trenes y subtes.

Colas para tomar colectivos
Colas para tomar colectivos Colas para tomar colectivos Sandra Cartasso

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