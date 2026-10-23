Omitir para ir al contenido principal
Portada
Buenos Aires|12

El gobernador bonaerense abrió el congreso productivo del MDF Ciudad

Kicillof: “La catástrofe económica tiene nombre y apellido: Javier Milei”

El mandatario provincial criticó duramente el modelo económico y sus consecuencias sobre la calidad de vida de los argentinos. Dos días de debates sobre producción en la Ciudad de Buenos Aires.

Por Gastón Garriga
Axel Kicillof en el Congreso Productivo del MDF de la Ciudad Gentileza -

Últimas Noticias

Otro proceso para sacar de la cancha a la expresidenta

Sobreseídos, pero Cristina y Máximo Kirchner igual en el banquillo: comenzó el juicio Hotesur-Los Sauces

Por Raúl Kollmann
Balotaje en Brasil

Vanda Pinedo: “Enfrentamos una extrema derecha donde los patrones acobardan a los empleados con despidos si no votan como ellos quieren”

Por Federico Pita
El técnico se desplomó mientras miraba un entrenamiento

Vincent Kompany fue internado de urgencia y hay preocupación por su salud: el comunicado del Bayern Munich

Probables lluvias, nubosidad variable y viento

Después del alerta naranja, se espera un fin de semana gris en Rosario

Exclusivo para

El gobernador bonaerense abrió el congreso productivo del MDF Ciudad

Kicillof: “La catástrofe económica tiene nombre y apellido: Javier Milei”

Por Gastón Garriga
La tarea del Equipo Argentino de Antropología Forense

En tres milímetros, la identidad es eterna

Por
Gregorio Tatián
"Por precaución"

El papa León XIV canceló su viaje a Asís

Silenzio Stampa

El Gobierno no se anima a confrontar a Trump por el Comité de Descolonización

El País

Otro proceso para sacar de la cancha a la expresidenta

Sobreseídos, pero Cristina y Máximo Kirchner igual en el banquillo: comenzó el juicio Hotesur-Los Sauces

Por Raúl Kollmann
La tarea del Equipo Argentino de Antropología Forense

En tres milímetros, la identidad es eterna

Por
Gregorio Tatián
Están acusados Cristina y Máximo Kirchner

“Se busca proscribir un apellido”: el rechazo del bloque de UxP al juicio Hotesur-Los Sauces

¿En campaña?

“Es un secreto”: otro video de Bullrich para coquetear con una candidatura

Economía

Lo dispuso el BCRA

Bancos y billeteras virtuales tendrán que informar de manera clara cuánto rinden sus fondos y cuentas remuneradas

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 23 de octubre de 2026

Superaron en 66 millones todo lo gastado durante 2025

Boom de las ventas puerta a puerta

Economistas "del palo" del Presidente cuestionan el rumbo

Los liberales le marcan la cancha a Milei

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

Dictaron prisión preventiva para los principales sospechosos

Desaparición de Nancy Godoy: imputaron a cinco detenidos y la fiscalía avanza con la hipótesis del homicidio

Llamaron a seguir la lucha por memoria, verdad y justicia

“Esto es un logro colectivo”: el mensaje de los familiares de los ocho identificados en La Perla

De pioneros a fabricantes de más de 250 productos: la historia de un laboratorio argentino con 35 años de trayectoria

Cómo estará el fin de semana

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 23 de octubre

Deportes

El técnico se desplomó mientras miraba un entrenamiento

Vincent Kompany fue internado de urgencia y hay preocupación por su salud: el comunicado del Bayern Munich

El italiano logrará el título de la F1 si gana y sus rivales suman poco

Las cuentas de Antonelli para consagrarse en Austin

Por Malva Marani

Un país lleno de pelotudos

Por José Luis Lanao
La relación entre tres de los ídolos populares más grandes del país

Charly, Diego y Messi: una santísima trinidad

Por Alejandro Duchini