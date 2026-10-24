Corrientes y Chaco enfrentan las consecuencias de “El Niño”

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En Chaco 1.100 personas tuvieron que abandonar su hogar, mientras que en Corrientes más de 550 personas fueron evacuadas o se autoevacuaron.
24 de octubre de 2026 - 23:50
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