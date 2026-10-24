La caída del consumo golpea a la cadena y oblga a buscar nuevas estrategias
La industria de la carne busca acomodarse ante los niveles de consumo más bajos del siglo
El año 2026 terminará con un consumo promedio de 44,5 kilos de carne bovina per cápita, casi la mitad de lo que se consumía en las décadas comprendidas entre 1950 y 1990, pero también por debajo de 1920, año donde comienza a medirse la serie y se comía un kilo más que hoy. Qué pasa en las carnicerías, los frigoríficos y el campo bonaerense.