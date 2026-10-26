El botiquín pierde cobertura para otras enfermedades y afecciones frecuentes que se atienden en el primer nivel del sistema sanitario
El Gobierno de Córdoba reclamó oficialmente a Nación por el recorte en el programa Remediar
El ministro de Salud de Córdoba, Ricardo Pieckenstainer, se reunió con su par nacional, Mario Lugones, para informar sobre la repercusión que el ajuste sobre la política sanitaria tiene en la provincia. Aseguran que el recorte compromete la capacidad de respuesta de los centros de salud de los 427 municipios y comunas cordobeses.