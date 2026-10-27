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Los canales cuenca arriba hacen crecer el temor por acumulación de agua en el noroeste de Rosario
Empalme Graneros advierte que si se inunda “no será culpa de El Niño”
Numain y la vecinal del barrio convocaron a una concentración el miércoles. “Van a inundar a 120 mil personas”, dijo Osvaldo Ortolani.
Numain movilizó después de la gran inundación de 1986 hasta obtener las obras de prevención.
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