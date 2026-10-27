Carlos Bianco habló de la BUP, las reelecciones de los intendentes y la vigencia de las PASO en la II Jornada Latinoamericana de Justicia Electoral y Democracia
“En 2025, la Provincia organizó la elección más transparente de su historia”
El ministro de Gobierno de Axel Kicillof valoró la labor en los comicios desdoblados durante las legislativas provinciales. Defendió la boleta partidaria tradicional, la necesidad de las PASO y sostuvo que Milei quiere cambiar las reglas de juego para su conveniencia.