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Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 27 de octubre de 2026
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MIRÁ
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Rosario|12
La información deberá estar desglosada en los surtidores
Las estaciones de servicio de Rosario deberán exhibir cuántos impuestos se cobran en la nafta
La iniciativa fue aprobada por el Concejo y promulgada por el municipio. Suma un nuevo elemento al reclamo contra Nación por el cobro de impuestos que después no retornan.
27 de octubre de 2026 - 15:17
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