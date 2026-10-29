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Bolsonaro se autoproclamó “presidente electo” y luego se echó para atrás: ahora dice que es líder de Brasil
24 min
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Bolsonaro se autoproclamó “presidente electo” y luego se echó para atrás: ahora dice que es líder de Brasil
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MIRÁ
Portada
Rosario|12
Un espectáculo de danza aérea y teatro para infancias el sábado 31 en el CEC
Preguntas que hacer a un amigo imaginario
Con dirección y coreografía de la rosarina Ana Armas, Gregorio Imaginario se presenta en Rosario con una única función destinada a infancias y familias.
Gregorio Imaginario. Una historia volada sobre una amistad real
Los protagonistas son Lucila Shmidt y Gastón Santos, a partir de la dramaturgia y dirección de la coreógrafa rosarina Ana Armas.
Diseño gráfico Sara Bande
Temas en esta nota:
Rosario
danza
Cultura
infancias
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