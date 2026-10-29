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Rosario|12

Un espectáculo de danza aérea y teatro para infancias el sábado 31 en el CEC

Preguntas que hacer a un amigo imaginario

Con dirección y coreografía de la rosarina Ana Armas, Gregorio Imaginario se presenta en Rosario con una única función destinada a infancias y familias.

Gregorio Imaginario. Una historia volada sobre una amistad real Los protagonistas son Lucila Shmidt y Gastón Santos, a partir de la dramaturgia y dirección de la coreógrafa rosarina Ana Armas. Diseño gráfico Sara Bande

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