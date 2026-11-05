Omitir para ir al contenido principal
Portada
Rosario|12

El viernes 12 de noviembre hay una nueva edición del Ciclo de Cine y conversación

Hiroshima Mon Amour brinda una oportunidad para conversar sobre la pasión de la ignorancia

Hiroshima mon amour es un drama romántico, dirigido por Alain Resnais, un clásico francés de 1959. Imagen Web, Imagen Web, Imagen Web

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

El abogado Juan Lewis cuestionó la probation de una ex funcionaria de Marcelo Sain

Denuncian que Fiscalía incorporó pruebas a espaldas de las defensas

Por José Maggi
Sesión clave en Legislatura sobre reforma en seguridad

Unidos busca cerrar filas para aprobar la reforma

El exfuncionario provincial Marcelo Dellaporta fue condenado por abuso sexual

El alivio de la empleada agredida: “Siento que denunciar valió la pena”

Por Sonia Tessa

Agendapsi

Exclusivo para

El necesario rechazo a la violencia

Crímenes de odio

Por
Andrea Homene
El ataque a mujeres trans en Palermo

Varón, necesito que hables

Por
Vanina Muraro
Otro bochorno diplomático de Milei

La Argentina votó en contra de la Corte Penal Internacional

Por Paula Marussich
La impunidad tiene patas cortas

Revés para Milei en $LIBRA: Casación le abrió la puerta al regreso de los querellantes

El País

Otro bochorno diplomático de Milei

La Argentina votó en contra de la Corte Penal Internacional

Por Paula Marussich
La impunidad tiene patas cortas

Revés para Milei en $LIBRA: Casación le abrió la puerta al regreso de los querellantes

Javier Milei en España, ausente en el inicio Cumbre Iberoamericana

Milei viajó pero no estuvo ni en la foto

En el oficialismo no imaginaban semejante debacle

“Cae mal”: el Gobierno no puede disimular el impacto de la derrota de Trump

Por Melisa Molina

Economía

Atado al gobierno de Trump, el plan de Milei y Caputo pagará altos costos por la derrota

Pérdida del crédito y la confianza, mientras se acelera la fuga

Por Raúl Dellatorre
Paraguay

Las protestas por el cierre del Ueno Bank no se detienen

Jornada negativa en la plaza financiera: caen los títulos de deuda

El riesgo país saltó a 852 puntos

En los primeros diez meses del año cayó 15,5 por ciento

Producción de autos a la baja

Sociedad

El silencio es complicidad

Por Flor de la V
Música y resistencia ante el odio

Marcha del Orgullo 2026: los detalles de un histórico evento atravesado por el ataque transodiante y la visita del papa

Por Erik Gómez
Mamdani acusó el intento de imponer la IA en las aulas

Google anunció que desactivará sus herramientas de IA para escolares tras recibir duras críticas

La última despedida a Nancy Godoy, la maestra asesinada en Corrientes

Un adiós marcado por el dolor y la indignación

Por
Soledad Ferrari

Deportes

Aseguró la continuidad de Ponzio hasta fin de año y les pidió tiempo a los hinchas

River: apareció Di Carlo y criticó al equipo porque “no pateó al arco y no nos representa”

El Como apabulló 8-1 al Lens con el argentino como figura

Champions League: Nico Paz tuvo una noche brillante con un gol y dos asistencias

El club anunció al extenista como miembro de su Junta Directiva

Nadal, nuevo dirigente del Real Madrid

Primer triunfo en su carrera sobre un top ten

Para Etcheverry, la 21 fue la vencida