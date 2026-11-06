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La Mañana

Los trabajadores de la planta de Campana reclaman respuestas

Sigue el acampe en la puerta de Bunge: “Nadie se hace cargo del caos generado”

Este jueves hubo una audiencia pero la empresa sigue sin detallar las razones del cierre.

Trabajadores protestan cierre Bunge GENTILEZA

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