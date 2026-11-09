La cosa ha sido develada

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Washington, 31 ago (EFE).- O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, compartilhou na noite de domingo um vídeo gerado com inteligência artificial na sua rede social própria, a Truth Social, no qual se mostra a destruição da ilha iraniana de Kharg, principal terminal petrolífero do país. IMAGENS: TRUTH SOCIAL DONALD TRUMP USO EDITORIAL EXCLUSIVO. NÃO PARA VENDAS/ DISPONÍVEL APENAS PARA ILUSTRAR A NOTÍCIA QUE ACOMPANHA (CRÉDITO OBRIGATÓRIO).

EFE