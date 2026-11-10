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Córdoba|12

Estiman que alrededor de 800.000 personas participarán de la misa en FAdeA y 200.000 fieles ocuparán las calles céntricas para el saludo del Pontífice

El Papa León XIV inicia su visita a Córdoba con una emotiva recepción popular y escolar

Tras aterrizar en el Aeropuerto Taravella, el Pontífice será recibido por alumnos de las Altas Cumbres y coros locales. La provincia montó un operativo especial para contener la masiva presencia de fieles en la misa central y las caravanas en papamóvil. nota para publicar martes a primera hora

El Papa en Córdoba. Se estima que un millón de personas acompañarán a León XIV en su visita a la Docta. Prensa

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