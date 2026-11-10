Estiman que alrededor de 800.000 personas participarán de la misa en FAdeA y 200.000 fieles ocuparán las calles céntricas para el saludo del Pontífice
El Papa León XIV inicia su visita a Córdoba con una emotiva recepción popular y escolar
Tras aterrizar en el Aeropuerto Taravella, el Pontífice será recibido por alumnos de las Altas Cumbres y coros locales. La provincia montó un operativo especial para contener la masiva presencia de fieles en la misa central y las caravanas en papamóvil. nota para publicar martes a primera hora