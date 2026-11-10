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El País
La palabra del Papa
La homilía completa de León XIV en la misa en Córdoba
10 de noviembre de 2026 - 13:59
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