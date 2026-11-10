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El País

Hay más de 30 en la IX Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE)

Las empresas argentinas que exponen en China para abrir mercados

Representantes del sector de la carne, de la industria de alimentos y metalúrgica están en Shanghái.

Productos argentinos en China Más de 30 empresas argentinas participan de la IX Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE), en Shanghái. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

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La visita del Papa al Don Orione, una reivindicación de la lucha del colectivo de la discapacidad

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La inflación, en torno al 2%

La de pan acumula un retraso del 55 por ciento en los últimos dos años

La venta de facturas en panaderías cayó 80%

Las dudas sobre la disponibilidad de dólares se mantienen

Sigue la incertidumbre financiera

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