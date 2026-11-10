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Cultura

“The End of Everything” es la primera novela de ciencia ficción en ser reconocida

M. John Harrison, Premio Booker con una distopía que pone “el mundo patas arriba”

A los 81 años, el escritor británico se convirtió en el más longevo en llevarse este prestigioso galardón. La obra premiada será publicada en Argentina por Sigilo.

Por Silvina Friera
M. John Harrison
"La actualidad proporcionó los temas y la sátira”, dice Harrison sobre su novela. EFE -

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