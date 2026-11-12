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El País

El fiscal Eduardo Taiano busca blindar al Presidente

Causa Libra: Escala la batalla judicial por el sobreseimiento de Milei

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas pretende sostener la acusación porque aún quedan pruebas por analizar. La fiscalía lo rechaza y la disputa podría llegar a Casación.

Por Irina Hauser
Milei, Hayden Davis
Milei, Hayden Davis Milei, Hayden Davis Archivo -

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El FMI recomendó no prestar atención a los desequilibrios de corto plazo

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Exclusivo para

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“Decidimos que lo mejor era continuar”, dijo Scaloni en su tercer período con la Selección

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