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MIRÁ
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El Salvador
Las tropas salvadoreñas aumentan su presencia en el país caribeño
Bukele instala una base militar en el principal estadio de Haití
13 de noviembre de 2026 - 11:28
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Desde febrero de 2024, el estadio Sylvio Cator, donde jugaba hasta entonces de local la selección haitiana, estaba bajo el dominio de las bandas armadas
CLARENS SIFFROY. AFP
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Nayib Bukele
El Salvador
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