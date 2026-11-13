La voz de Selena Gómez abrió un debate: ¿qué le hace realmente el vapeo a las cuerdas vocales?
La cantante estadounidense atribuyó los cambios en su voz a los años de consumo de cigarrillos electrónicos y reabrió el debate sobre sus consecuencias para la salud. Especialistas del Hospital de Clínicas de la UBA explicaron qué daños pueden provocar en las cuerdas vocales, cuáles son reversibles y qué interrogantes todavía no tienen respuesta científica. Además, las cifras que revelan el avance del vapeo entre los adolescentes argentinos.