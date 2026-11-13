Harvard devolvió a Brasil los restos de un africano esclavizado que luchó contra la esclavitud
Después de casi 190 años en Estados Unidos, los restos de un hombre africano esclavizado que habría participado en la histórica rebelión de los Malês regresaron a Brasil. El cráneo había sido retirado de Salvador en el siglo XIX y permaneció en colecciones vinculadas a la Universidad de Harvard. La restitución abre un nuevo capítulo en la lucha por la memoria, la reparación histórica y el reconocimiento de la resistencia negra contra la esclavitud.