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Argentina vs Uruguay hoy en vivo, por un amistoso en la Bombonera: el partido, minuto a minuto
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Cultura
Este sábado de 14 a 19, con entrada libre y gratuita
Feria del Libro Docente de UTE, la palabra como construcción colectiva
En la apertura de la cuarta edición se realizará un homenaje a Griselda Gambaro en el que participarán Osvaldo Quiroga, María Pía López y Ana Florencia Lindenboim.
Por
Silvina Friera
14 de noviembre de 2026 - 03:02
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La escritora y dramaturga Griselda Gambaro falleció el pasado 15 de septiembre.
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